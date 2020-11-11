Бизнесмен объяснил, почему вакцину от коронавируса получат только богатые страны

Экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов заявил, что с вакциной Pfizer от коронавируса есть проблема – ее нужно хранить и перевозить при температуре -80 градусов.

"Мне кажется, такой сильно холодной логистической цепочки в бедных странах не существует. И если саму вакцину в первый год обещают продавать по разумной цене, то супер-мега морозильники никто так продавать не обещает", – пишет Чернышов на Facebook.

По его словам, мощности таких компаний уже выкуплены на годы вперед и не бедными странами.

"Так что советую ждать вакцины от шведско-британской фармацевтической компания AstraZeneca или одну из трех китайских. И одну из них надо производить в Украине, получив технологию от владельца прав", – резюмировал Чернышов.

Как сообщал OBOZREVATEL, англо-шведская компания AstraZeneca начала ускоренную проверку своей вакцины против COVID-19. Этот подход разработан для ускорения оценки перспективных лекарств или вакцин во время чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.

Также стало известно, что вакцина против COVID-19, разработанная американской фирмой Pfizer и немецкой компанией BioNTech, не будет доступна для всех ближайшее время.