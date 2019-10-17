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17 октября • обновлено в 12:58
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Бизнес улучшил прогноз по гривне: сколько будет стоить доллар

1.1т Читать материал на украинском

Украинские компании улучшили ожидания в отношении экономического роста страны и прогнозируют существенно более низкую инфляцию и меньшую девальвацию гривни.

Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке обуславливает дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса руководителей компаний, который проводит Национальный банк Украины.

В частности, в течение следующих 12 месяцев предприниматели ожидают курс гривни на уровне 27,96 грн/$, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 28,82 грн/$.

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При этом почти треть компаний ожидают, что курс не превысит 27 грн/$.

Одновременно с этим бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев на уровне 6,9% (во втором квартале – 7,7%, в первом – 9%).

Также существенно возросла доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен за год не превысит 7,5% (до 54,5% с 45,5% во втором квартале).

Бизнес улучшил прогноз по гривне: сколько будет стоить доллар

Улучшение инфляционных ожиданий бизнеса наблюдается третий квартал подряд.

Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке обуславливает дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий

Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке обуславливает дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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