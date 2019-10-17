Бизнес улучшил прогноз по гривне: сколько будет стоить доллар

Украинские компании улучшили ожидания в отношении экономического роста страны и прогнозируют существенно более низкую инфляцию и меньшую девальвацию гривни.
Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке обуславливает дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса руководителей компаний, который проводит Национальный банк Украины.
В частности, в течение следующих 12 месяцев предприниматели ожидают курс гривни на уровне 27,96 грн/$, тогда как в предыдущем квартале этот показатель составлял 28,82 грн/$.
При этом почти треть компаний ожидают, что курс не превысит 27 грн/$.
Одновременно с этим бизнес прогнозирует инфляцию через 12 месяцев на уровне 6,9% (во втором квартале – 7,7%, в первом – 9%).
Также существенно возросла доля респондентов, которые считают, что рост потребительских цен за год не превысит 7,5% (до 54,5% с 45,5% во втором квартале).
Улучшение инфляционных ожиданий бизнеса наблюдается третий квартал подряд.
Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке обуславливает дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.
Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.
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