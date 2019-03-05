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Бизнес поможет оставить квалифицированные кадры в Украине – департамент МОН

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Сотрудничество государства и бизнеса в сфере образования поможет оставить профессиональные кадры в Украине.

Об этом в ходе проведения круглого стола на тему "Сотрудничество бизнеса и учреждений профессионально-технического образования" OBOZREVATEL рассказала заместитель директора департамента профессионального образования Министерства образования и науки Украины Екатерина Мирошниченко, которая считает, что существующее до сих пор сотрудничество между предприятиями и вузами было не совершенно, а сейчас оно развивается в правильном направлении.

"Сейчас работодатели очень активизировались, и мы понимаем, что чем меньше будет профессиональных кадров, тем сотрудничество будет более тесным. Мы уже находим общий язык, хотя в чем-то есть разные видения, как с стороны работодателей, так и со стороны учебных заведений и соискателей образования. Но точка соприкосновения уже найдена, она развивается", – говорит Мирошниченко.

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Чиновница отметила, что благодаря этому сотрудничеству можно постепенно начинать говорить о престижности профессионального образования. Она также рассказала, что для этого делается со стороны МОН.

Бизнес поможет оставить квалифицированные кадры в Украине – департамент МОН

Фокус

"Сейчас у нас очень популярны проведения конкурсов на базе учреждений профессионально-технического образования для учеников старших классов. Также работаем с первоклассниками, когда студенты приезжают к детям на 1 сентября, где им делают прически и маникюр. Студенты полиграфии показывают, как делать маленькие брошюрки, а кулинары показывают процесс приготовления блюд, и дети просто в восторге", – рассказывает Мирошниченко.

По ее мнению, начиная с молодых украинцев, государство постепенно разовьет престиж рабочих профессий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине появилась тенденция, когда работодатели начали инвестировать в привлекательность рабочих профессий.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Юг Руси
Юг Руси
"Федерация работодателей Украины бьет тревогу из-за оттока профессиональных кадров" - )))))))))))))))))
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