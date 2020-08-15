Бизнес поддержал инициативу Кабмина по разработке Национальной экономической стратегии

В Клубе Кабинета министров состоялась встреча представителей правительства, Офиса президента, руководства Национального банка и украинского бизнеса. Участники дискуссии обсудили вопросы разработки Национальной экономической стратегии, передает пресс-служба Кабмина.

Премьер-министр Денис Шмыгаль начал встречу с выражения благодарности представителям бизнеса, которые сделали значительный вклад и помогли и продолжают помогать в борьбе с пандемией.

На основе инициатив, заложенных в документе, будут разработаны государственные целевые программы, которые начнут реализовываться уже с 2021 года.

Премьер-министр призвал предпринимателей участвовать в создании Стратегии и предоставлять свои предложения и видение развития Украины на следующие 10 лет. Стратегия будет разрабатываться на платформе Центра экономического восстановления.

Как отметил Шмыгаль, "Национальная экономическая стратегия 2030" – это единственное экономическое видение страны, которое должно стать ориентиром для внешних партнеров Украины.

"Это уверенность в будущем как для бизнеса, так и для населения в целом. Ведь основой благосостояния украинцев является именно экономическое развитие, которое невозможно без соответствующих двигателей. Именно эта идеология лежит в основе для разработки стратегии", – заявил Шмыгаль.

Во время встречи были представлены 7 векторов развития Украины, которые станут основой разработки стратегии: промышленность, агросектор, добыча, транспортные коридоры, IT и R&D, инфраструктура, энергетический сектор.

Со своей стороны представители бизнеса поддержали инициативу главы правительства.

"Центр – это открытая возможность приобщиться к созданию единого экономического видения. Мы получим конкретные векторы развития, которые согласованы между властью, бизнесом, гражданской и экспертной средой, региональными элитами. Совместно мы уже помогли Правительству разработать Программу стимулирования экономики, часть наших наработок вошла в Программу действий Правительства и других правительственных программ", – рассказал директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап, представляя наработки по стратегии во время встречи.

Напомним, ранее сообщалось, что в июле 2020 предприятия продолжали адаптироваться к деятельности в условиях карантина. Четвертый месяц подряд украинский бизнес настроен на сокращение общей численности работников, об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий, которое проводит Национальный банк Украины.

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