Бизнес остановился: экономист отметил ключевое отличие кризиса через коронавирус

Мировой кризис из-за пандемии коронавируса характеризуется бешеным ростом уровня безработицы, чего не было во время последних нескольких экономических кризисов.

Об этом написал в своем блоге на OBOZREVATEL партнер компании стратегических коммуникаций CFC Big Ideas, Магистр международной политической экономики Лондонской школы экономики Василий Мирошниченко.

По его словам, из-за COVID-19 индустрии путешествий, туризма, ресторанов, розничной торговли ждет катастрофа.

Он подчеркнул, что экономики отдельных стран и глобальная экономика в целом попали в зону турбулентности.

"Если страны, которые производят более 50% мирового ВВП, и находятся на полном карантине, то негативных последствий для бизнеса будет значительно больше, чем во время прошлых рецессий. В результате финансового кризиса 2008 года годовые продажи американских компаний упали на 15%. На этот раз падение может достичь всех 50%. В некоторых секторах – а это индустрия путешествий, туризма, ресторанов, розничной торговли – катастрофа, этот бизнес просто остановился. Продажи онлайн – это достаточно небольшой процент от того, что продается в целом, а неуверенность в завтрашнем дне парализует новые покупки", – пояснил эксперт.

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По его мнению, в мировой торговле происходят процессы, которые нивелируют предыдущие достижения в либерализации мировой торговли.

"Государства прибегают к политике экономического национализма, устанавливая ограничения на экспорт определенных товаров, мотивируя это вопросами национальной безопасности. Ко всему этому добавляется высокий уровень безработицы. В США, которые развернули беспрецедентную помощь бизнесу, выделив 2,3 трлн долларов на спасение своей экономики уже 10 млн человек зарегистрировались на получение социальной помощи по безработице. Это бешеный рост безработицы, чего не было во время последних нескольких экономических кризисов", – объяснил Мирошниченко.

Он спрогнозировал, что больше всего пострадает малый бизнес, который не имеет доступа к финансированию.

"Интересно, что из 350 млрд долларов, которые выделило правительство США на поддержку малого бизнеса, пока распределено лишь 1.5%. Так же медленно выделяются средства и в других странах, ведь государственные органы не были готовы к тем задачам, с которыми они столкнулись на этот раз" – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с распространением COVID-19 на территории Украины Кабинет министров внес изменения в программу "Доступные кредиты "5-7-9", которая направлена на преодоление последствий пандемии. Таким образом на период карантина введены кредитные каникулы для бизнеса.