Бизнес на коротком поводке, – эксперт раскритиковал карантин выходного дня в Украине

Преподаватель Киево-Могилянской и Львовской бизнес-школ Валерий Пекар заявил, что карантин выходного дня является лишь копированием того, что делают другие страны. Однако главного смысла введения ограничений никто не видит.

"Дело в том, что сам по себе карантин не является средством борьбы с эпидемией. Он не лечит, он является средством отсрочки. Карантин вводится на время для того, чтобы выиграть время, стратегический ресурс, чтобы в течение этого времени правительство успело сделать что-то", – сообщил Пекар в эфире ток-шоу "Право на владу".

По его словам, сейчас есть большие проблемы с врачами, лекарствами, кислородом, количеством коек. Можно ввести карантин, чтобы выиграть время на решение этих проблем.

"Но просто вводить карантин ничего не делая, а просто держа это время бизнес на коротком поводке, это означает, что называется каргокульт. Мы копируем то, что делают другие страны снаружи, но не делаем на самом деле те глубокие вещи, которые за этим кроются. Мы видим внешние вещи, копируем их, и из чужого опыта не видим главного смысла, ради чего это все делается", – резюмировал Пекар.

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