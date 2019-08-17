Биткоину предрекли обвал: сколько будет стоить криптовалюта

Криптовалютные эксперты прогнозируют, что курс биткоина может упасть ниже 8 000 долларов.

"С учетом снижения цены и в случае ее закрытия в конце недели ниже психологической отметки в 10 000 мы имеем все шансы спуститься значительно ниже – до 8 000 за монету", – сообщил аналитик Максим Пархоменко в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, за последние полгода стоимость главной криптовалюты выросла в несколько раз. Однако количество транзакций в рамках этой сети остается статичным и выросло всего на 9%.

"Это явно не коррелирует с текущим ростом стоимости биткоина. Если ориентировать по ажиотажу относительно текущей заинтересованности людей биткоином, то, согласно Google тренд, мы далеко от пиковых значений 2018 года. Более того, заинтересованность им продолжает снижаться в последние дни", – резюмировал Пархоменко.

Биткоин может упасть ниже 8 000 долларов

Напомним, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина конец рабочей недели завершил падением.

Стоимость главной цифровой "монеты" за сутки снизилась на 0,12%, а общая капитализация упала на 2 млрд – до 210 млрд долларов.

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