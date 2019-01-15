Биткоин ждет скорый обвал: аналитик спрогнозировал курс криптовалют

Курс биткоина уже в ближайшее время опустится до $3400 (снижение почти на $200), Ethereum – до $115, XRP – до $0,3, а Litecoin – до $28-29.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучили аналитики Forex Club. "Рынок криптовалют продолжает свое нисходящее движение на фоне неблагоприятных новостей. Инвесторы обеспокоены тем, что китайский майнинговый гигант Bitmain приостановил свою деятельность по добыче криптовалют на ферме в американском Техасе.

Ранее компания собиралась инвестировать в проект $500 млн и создать там более 400 рабочих мест", – прогнозирует аналитик.

Кроме того, правительство Малайзии не может определиться со статусом криптовалют в стране. Как отмечают аналитики, биткоин подешевел на 1,95%, Ethereum снизился на 5,17%. Курс XRP за сутки потерял 3,02% –до $0,32, несмотря на сообщение о том, что европейский Эксимбанк вскоре начнет использовать XRP для международных платежей. Litecoin подешевел на 5,88% – до $30,4, при капитализации $1,9 млрд.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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