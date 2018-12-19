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Биткоин ждет резкий обвал и рост в 50 раз: аналитик с Уолл-стрит назвал даты

2.3тЧитать материал на украинском

Курс биткоина в ближайшее время обвалится с $3.8 до $1 тыс., после чего ожидается рост до $50 тыс.

Такой прогноз озвучил аналитик с Уолл-стрит, партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт, передает РБК. Специалист утверждает, что текущий год стал переходным для криптовалют, ими впервые заинтересовались институциональные инвесторы, пишет CNBC.В 2019 году криптовалютные фьючерсы запустят Nasdaq и Bakkt, а холдинговая компания Fidelity готовится к открытию сервиса по хранению нового вида активов.

Биткоин ждет резкий обвал и рост в 50 раз: аналитик с Уолл-стрит назвал даты

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В краткосрочной перспективе стоимость биткоина может опуститься в зону $1-2 тыс., утверждает Богарт, а после ожидается резкий рост.

Напомним, ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в 4,5 тысячи долларов. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более 1 тысячи долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Теги
криптовалютабиткоин
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Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
сим год мак нэ родыв и голоду нэ було .
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