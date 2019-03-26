Биткоин ждет резкое падение: аналитик назвал курс

Рынок криптовалют в ближайшее время продолжит снижаться – курс биткоина может упасть до 3900 долларов.

Одновременно с этим Ethereum – может подешеветь до 134 долларов, сообщили OBOZREVATEL аналитики крипторынка. Согласно прогнозам, Ripple и Litecoin также ожидает падение стоимости до 0,29 и 58 долларов соответственно.

При этом, накануне курс биткоина начал корректироваться после снижения. Среднерыночная стоимость валюты в понедельник, 25 марта, выросла на 0,2%, до отметки в 4030 долларов.

По словам экспертов, на настроения инвесторов влияет новость о том, что во Вьетнаме в скором времени может появиться криптовалютная биржа.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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