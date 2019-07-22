Биткоин заметно подешевел и обвалил рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 22 июля, упала на 1,5%, до отметки в 10 516 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 1,7-3,6%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 2,4%, до 221,7 доллара; Ripple – на 1,7%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 3,6%, до 314,6 доллара; Litecoin – на 3,5%, до 96,1 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 187,4 млрд долларов, Ethereum – до 23,7 млрд долларов, Ripple – до 13,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд долларов, а Litecoin – до 6,1 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 187,4 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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