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МирСпорт

Биткоин взломали: хакеры обчистили "невзламываемую" криптобиржу

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В Японской криптовалютной бирже Zaif произошел масштабный взлом. По словам разработчиков, хакерам удалось вывести криптовалюты Bitcoin, Bitcoin Cash и MONAcoin общей стоимостью более $59 млн.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на официальный блог компании. "Мы внешне блокируем систему обмена на нескольких уровнях, и мы строим системную среду безопасности, где взлом внутренней системы практически невозможен. Таким образом, любой доступ извне к базе данных невозможен", — говорится на сайте криптовалютной биржи.

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Хакерам удалось взломать извне несколько депозитов и "горячих" кошельков, а затем перевести часть криптовалюты на другие кошельки. Биржа ранее считалась "невзламываемой".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине разрабатывают законопроект, который должен урегулировать оборот криптовалют в стране. Пока что Национальный банк вместе с регулятором финансового рынка, Минфином и профильными экспертами изучают вопрос. Чиновники пришли к выводу: украинцы майнят законно.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Объект
криптовалюта
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