Биткоин взлетел выше $18 тысяч и побил трехлетний рекорд

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 18 ноября, превысила отметку в 18 тысяч долларов.

По состоянию на 13:00 главная цифровая валюта торговалась на уровне 18 075 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Таким образом, биткоин обновил максимум с 2017 года, когда стоимость криптовалюты достигала 19 650 долларов.

Аналитики отмечают, что стоимость криптовалют взвинтили положительные новости о разработке вакцине от коронавируса. Инвесторы ожидают оживления экономики, которая пострадала от пандемии.

За 2020 год стоимость биткоина увеличилась более чем в два раза. Эксперты прогнозируют, что криптовалюта будет расти и дальше.

По оптимистичным оценкам, уже в декабре биткоин может достичь отметки в 20 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от 11 500 до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.