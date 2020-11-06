Биткоин взлетел выше $15 тысяч

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 6 ноября, превысила отметку в 15 тысяч долларов.

По состоянию на 14:00 главная цифровая валюта торгуется на уровне 15 490 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Таким образом, биткоин обновил максимум с января 2018 года, когда стоимость криптовалюты достигала 16 150 долларов.

Главная цифровая валюта обновила максимум с января 2018 года CoinMarketCap

Аналитики объясняют резкий скачок курса выборами президента в США. По словам экспертов, инвесторы скупают криптовалюту из-за неопределенности вокруг результатов.

Подорожание главной цифровой валюты до рекордной отметки также произошло на фоне роста доли криптвалюты на рынке. В начале сентября она была на уровне 56%, а сейчас превысила 61%.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от 11 500 до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.