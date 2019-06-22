Биткоин взлетел выше $10 тысяч и побил новый рекорд

Курс биткоина в ночь на субботу, 22 июня, преодолел отметку в 10 тысяч долларов.

Это произошло впервые с мая 2018 года, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Максимальная стоимость самой популярной криптовалюты – 10 839 долларов – была достигнута в 6:15.

По состоянию на 11:25 курс биткоина составляет 10 716 долларов.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

"Цена за биткоин преодолела отметку в 10 тысяч долларов на фоне информации о запуске виртуальной валюты от Facebook Libra", – сообщил президент аналитического агентства "БизнесДром" Арсений Поярков в комментарии "РИА Новости".

"Несмотря на то, что прямых официальных обменных шлюзов между этими валютами не ожидается, само по себе наличие такого платежного средства как Libra может значительно укрепить криптоэкономику, так как неофициальные способы обмена наверняка найдутся. Тем не менее, пока еще Libra находится на стадии запуска, поэтому рост пока спекулятивный и рынок может легко пойти вниз", – резюмировал он.

Стоимость биткоина выросла

Напомним, ранее цена биткоина пересекла отметку в 9 тысяч долларов. Аналитики прогнозировали, что в ближайшее время криптовалюта сможет пробить новый рекорд – 10 тысяч долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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