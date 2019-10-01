Биткоин взлетел в цене: рынок криптовалют отреагировал резким ростом

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 1 октября, выросла на 6,7%, до отметки в 8 424 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 5,5-7,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 7,1%, до 180,1 доллара; Ripple – на 5,9%, до 0,25 доллара; Bitcoin Саsh – на 5,8%, до 231,4 доллара; Litecoin – на 5,9%, до 56,7 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 151,3 млрд долларов, Ethereum – до 19,5 млрд долларов, Ripple – до 11,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,6 млрд долларов.

Капитализация биткоина пробила отметку в 190 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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