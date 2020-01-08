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8 января • обновлено в 14:42
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Биткоин взлетел в цене и пробил психологическую отметку

1.4т
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Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 8 января, выросла на 5,3%, до отметки в 8 340 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,7-4,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 0,7%, до 144,5 доллара; Bitcoin Саsh – на 0,8%, до 244,3 доллара; Litecoin – на 4,5%, до 47,8 доллара.

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Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 151,7 млрд долларов, Ethereum – до 15,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,4 млрд долларов, а Litecoin – до 3,1 млрд долларов.

Капитализация криптовалюты выросла до 151,7 млрд долларов

Капитализация криптовалюты выросла до 151,7 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
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