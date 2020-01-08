Биткоин взлетел в цене и пробил психологическую отметку

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 8 января, выросла на 5,3%, до отметки в 8 340 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,7-4,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 0,7%, до 144,5 доллара; Bitcoin Саsh – на 0,8%, до 244,3 доллара; Litecoin – на 4,5%, до 47,8 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 151,7 млрд долларов, Ethereum – до 15,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,4 млрд долларов, а Litecoin – до 3,1 млрд долларов.

Капитализация криптовалюты выросла до 151,7 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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