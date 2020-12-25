Биткоин взлетел на $1800 и достиг исторического максимума

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 25 декабря, достигла отметки 24,4 тысячи долларов и побила новый исторический рекорд.

За сутки главная цифровая валюта подорожала на 1,8 тысячи долларов. Рыночная капитализация монеты превысила 455 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Новая волна роста курса валюты началась в декабре. За последние три недели биткоин подорожал на 40%. С начала 2020 года курс вырос на 240%.

Аналитики отмечали, что сейчас происходит всплеск интереса к криптовалютам, что толкает их котировки вверх. Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

За последние три недели биткоин подорожал на 40% CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.