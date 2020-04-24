Биткоин стал единственной валютой, которую не обрушил коронакризис

Биткоин выстоял в период мирового кризиса, который наступил из-за вспышки коронавируса, и по состоянию на пятницу, 24 апреля, продолжил дорожать, пробив отметку в $7500, удостоившись звания "цифрового золота".

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Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Подчеркнем, что, как и все высокорисковые активы, криптовалюты вошли в кризис в негативном тренде. Пик падения рынка произошел 13 марта – тогда стоимость биткоина снизилась до отметки $5066. Однако, с того времени криптовалюта начала постепенно дорожать.

Так, за последние сутки биткоин подорожал на 6,46% и сейчас находится на уровне $7555. При этом остальные криптовалюты торгуются вслед за ним в зеленой зоне.

Цена на Ethereum поднялась на 4,65% и сейчас находится на отметке в $189. XRP вырос на 4,69% и торгуется на уровне $0,19. Bitcoin Cash прибавил 5,09%, монета находится на отметке $240. Bitcoin SV в плюсе на 3,86% и оценивается в $196.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 217 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 63,9% всего рынка.

Аналитики криптотрейдингового терминала Cryptowatch отметили, что биткоин вырос более чем на 100% с минимума 13 марта за 18 дней до предстоящего халвинга (награда майнерам уменьшиться в два раза), и ралли может получить продолжение.

В свою очередь аналитики Bloomberg в своем последнем отчете отметили, что биткоин постепенно перестает быть спекулятивным активом и превращается в цифровую версию золота. Они привели ряд факторов, говорящих в пользу развития индустрии цифровых денег.

Первый из них — снижение волатильности. Колебания курса главной цифровой монеты на годовом отрезке становится слабее, в то время как аналогичный показатель на фондовом рынке растет, отметили эксперты. Другим фактором аналитики назвали увеличение объема торгов фьючерсами на биткоин.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам владельца Galaxy Digital миллиардера Майка Новограца, в мартовском падении курса биткоина виноваты запаниковавшие трейдеры, торговавшие с использованием кредитного плеча.