Биткоин вырастет до $60 тысяч? Появился неожиданный прогноз криптовалют

Уже в мае 2020 года курс биткоина может превышать $60,6 тыс. при условии, что самая популярная криптовалюта сохранит тренд на укрепление.

К такому выводу пришли аналитики компании исследования рынков криптовалют Digital Asset Research, передает RT. Они также назвали еще один ключевой фактор, который может значительно повлиять на курс биткоина в будущем. Речь идёт о сокращении в два раза вознаграждения за майнинг.

Следующее такое сокращение произойдёт в 2020 году. По прогнозам компании, в мае следующего года курс биткоина может взлететь почти до $60,6 тыс.

Исследователи Digital Asset Research нашли одну интересную закономерность. Они сообщают, что после каждого сокращения вознаграждения за майнинг биткоин устремляется вверх, увеличиваясь примерно на треть. При этом каждый следующий пик становится больше предыдущего.

Биткоин Bits.media

Таким образом, при сохранении этого тренда биткоин может достичь своего потолка в сентябре 2021 года, который будет уже превышать $60,6 тыс. Правда, в исследовании сказано, что для такого удорожания необходимо вливание примерно $1 трлн в рынок цифровой валюты.

Майнинг — это "добыча" криптовалюты при помощи высокомощной вычислительной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в четверг, 22 августа, в очередной раз упал ниже $10 тыс. Однако криптовалютные аналитики полны оптимизма. Они считают, что монета в дальнейшем будет расти.

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