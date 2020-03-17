Биткоин внезапно подорожал после обвала курса: почем сейчас криптовалюта

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) во вторник, 17 марта, выросла в цене, пробив отметку в $5200.

Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Так за сутки биткоин подорожал на 12,62% и торгуется на уровне $5279. При этом остальные криптовалюты торгуются в зеленой зоне тоже.

Цена на Ethereum поднялась на 8,72% и сейчас находится на отметке в $116. XRP вырос на 8,1% и торгуется на уровне $0,14. Bitcoin Cash подскочил 15,56%, монета находится на отметке $180. Litecoin в плюсе на 10,82% и оценивается в $34.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 150 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится 63,7% всего рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, вчера курс биткоина обвалился до отметки в $5000, потянув вниз весь рынок криптовалют. При этом отметим, что пандемия коронавируса, объявленная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), отменяет крупные форумы в криптовалютном мире, что не могло не сказаться на настроениях энтузиастов и привело к падению всего рынка.

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