Биткоин внезапно подорожал больше, чем на тысячу долларов: сколько стоит BTC

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (Bitcoin) в пятницу, 20 марта, выросла в цене, достигнув психологической отметки в $6500, днем ранее он торговался в среднем по $5300.

Об этом свидетельствуют данные торгов портала CoinMarketCap.

Так за сутки биткоин подорожал на 20,88% и сейчас находится на уровне $6540. При этом остальные криптовалюты торгуются вслед за ним также в положительном тренде.

Цена на Ethereum подскочила на 22,32% и сейчас находится на отметке в $145. XRP вырос на 13,85% и торгуется на уровне $0,16. Bitcoin Cash поднялся на 28,41%, монета находится на отметке $235. Bitcoin SV в плюсе на 39,41% и оценивается в $170.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 184 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится 64,9% всего рынка.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец Galaxy Digital миллиардер Майк Новограц заявил, что в недавнем падении курса биткоина виноваты запаниковавшие трейдеры, торговавшие с использованием кредитного плеча.

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