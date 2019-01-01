Биткоин в медвежьей зоне: что будет с курсом популярной криптовалюты

Биткоин на данный момент находится в медвежьей зоне (рынок склонен к снижению), поэтому его курс может опуститься до отметки в 3500 долларов.

"Биткоин не смог закрепиться выше уровней сопротивления в 3840 и 3900 долларов", – отмечает аналитик NewsBTC Аяш Джиндал.

По его словам, теперь, если цена монеты поднимется на короткий промежуток времени, вероятнее всего, она не преодолеет зоны в 3720 и 3800 долларов.

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"Если это все же произойдет, криптовалюта начнет резко дорожать. Скорее всего, ее стоимость продолжит падать, она может опуститься ниже 3500 долларов", – резюмировал эксперт.

Напомним, что бывший экономист Международного валютного фонда Марк Доу закрыл свою короткую позицию по биткоину, открытую год назад, когда криптовалюта достигла исторического максимума в 20 тысяч долларов. Тогда он отмечал, что криптовалюта будет непрерывно дешеветь из-за высокой волатильности и других проблем.

Эксперт отметил, что уже два раза извлекал прибыль из своей короткой позиции, но сейчас решил закрыть ее окончательно. Он не уточнил, связано ли это с ожиданием нового роста стоимости криптовалюты.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в 4,5 тысячи долларов. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 1 тысячи долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.