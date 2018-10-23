Биткоин упал и потянул за собой рынок криптовалют

Наиболее ликвидные криптовалюты во вторник, 23 октября, упали в цене на 0,4-1,3%.

В частности, за последние сутки биткоин подешевел на 0,4% до 6,4 тыс. долларов, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Одновременно с этим курс Ethereum упал на 0,6% – до 203 доллара, Ripple – на 1,3%, до 0,45 доллара, Bitcoin Саsh – на 1%, до 442 доллара, а EOS – на 0,7%, до 5,4 доллара.

В итоге капитализация биткоина снизилась до 114,9 млрд долларов, Ethereum – 20,1 млрд долларов, Ripple – 18 млрд долларов, Bitcoin Саsh – 7,7 млрд, EOS – 4,8 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Напомним, что по прогнозам миллиардера, инвестиционного банкира Майка Новограца, после преодоления отметки в 6,8 тыс. долларов курс биткоина может вырасти как минимум на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.