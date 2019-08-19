Биткоин стремительно подорожал и потянул вверх рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 19 августа, выросла на 4,5%, до отметки в 10 696 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 3,8-7,3%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 7,3%, до 200,3 доллара; Ripple – на 5,1%, до 0,28 доллара; Bitcoin Саsh – на 3,8%, до 320,6 доллара; Litecoin – на 5,8%, до 77,8 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 191,3 млрд долларов, Ethereum – до 21,5 млрд долларов, Ripple – до 12,2 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,7 млрд долларов, а Litecoin – до 4,9 млрд долларов.

Капитализация биткоина пробила отметку в 190 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!