Биткоин рухнул ниже $10 тысяч: что происходит на рынке криптовалют

Курс биткоина в ночь на понедельник, 15 июля, упал ниже отметки в 10 тысяч долларов.

Однако продавцам не удалось там закрепиться и криптовалюта сейчас торгуется в районе 10,2 тысячи долларов, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Таким образом, за сутки биткоин подешевел на 7,8%. Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты потеряли в цене 5,6-15,9%.

В частности, курс Ethereum опустился на 14,6%, до 223,6 доллара; Ripple – на 5,6%, до 0,3 доллара, Bitcoin Саsh – на 15,9%, до 283,8 доллара; Litecoin – на 11,3%, до 87,4 доллара.

Стоимость биткоина упала CoinMarketCap

При этом эксперты предсказывают более широкое принятие маржинальных инструментов и рост волатильности на фоне высоких объемов торгов, передает Forklog.

В частности CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что недавнее ралли первой криптовалюты обеспечили розничные инвесторы, а не институционалы, несмотря на заметную активность вторых.

За сутки биткоин подешевел на 7,8%

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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