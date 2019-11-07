Биткоин рухнул и потянул на дно рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в четверг, 7 ноября, упала на 1,2% до отметки 9 222 доллара.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 1,5-2,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 1,7%, до 188,9 доллара; Ripple – на 1,5%, до 0,29 доллара; Bitcoin Саsh – на 2,8%, до 294,1; EOS – на 2,9%, до 3,5 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 167,5 млрд долларов, Ethereum – до 20,4 млрд долларов, Ripple – до 12,8 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,3 млрд долларов, а EOS – до 3,9 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 167,5 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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