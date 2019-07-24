Биткоин рухнул и обвалил рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 24 июля, упала на 2,2%, до отметки в 9774 доллара.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,9-2,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 1,3%, до 208,3 доллара; Ripple – на 0,9%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 2,9%, до 293,2 доллара; Litecoin – на 1,1%, до 90,1 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 174,4 млрд долларов, Ethereum – до 22,3 млрд долларов, Ripple – до 13,6 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,2 млрд долларов, а Litecoin – до 5,6 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 174,4 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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