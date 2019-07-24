Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Биткоин рухнул и обвалил рынок криптовалют

1.8т Читать материал на украинском

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 24 июля, упала на 2,2%, до отметки в 9774 доллара.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,9-2,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 1,3%, до 208,3 доллара; Ripple – на 0,9%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 2,9%, до 293,2 доллара; Litecoin – на 1,1%, до 90,1 доллара.

Новости
Биржа пошла в отказ: биткоину предрекли новый обвал
Стоимость биткоина снизилась

Стоимость биткоина снизилась

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 174,4 млрд долларов, Ethereum – до 22,3 млрд долларов, Ripple – до 13,6 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,2 млрд долларов, а Litecoin – до 5,6 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 174,4 млрд долларов

Капитализация биткоина упала до 174,4 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.

Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
5
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Martz Rosalie
Martz Rosalie
Google платить $ 140 до $ 190 за годину для роботи в Інтернеті з дому. Я приєднався до цієї роботи два місяці тому і заробив $ 8472 у перший тиждень цієї угоди. Ця робота дійсно неймовірна і дає мені велику частку доходу щодня. Я впевненnий, що ви отримаєте найкращий результат. Перевірте більше тут ........ >>>>>>>>>>>>>>> www.CashClub5.COM
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel