Биткоин рухнул и обвалил криптовалютный рынок

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 27 августа, упала на 1,7%, до отметки в 10 174 доллара.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,9-2,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 2,1%, до 186,6 доллара; Ripple – на 1,1%, до 0,26 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,9%, до 305,7 доллара; Litecoin – на 1,1%, до 73,3 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 182,1 млрд долларов, Ethereum – до 20 млрд долларов, Ripple – до 11,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,5 млрд долларов, а Litecoin – до 4,6 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 182,1 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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