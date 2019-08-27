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Биткоин рухнул и обвалил криптовалютный рынок

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Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 27 августа, упала на 1,7%, до отметки в 10 174 доллара.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,9-2,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 2,1%, до 186,6 доллара; Ripple – на 1,1%, до 0,26 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,9%, до 305,7 доллара; Litecoin – на 1,1%, до 73,3 доллара.

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Стоимость биткоина снизилась

Стоимость биткоина снизилась

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 182,1 млрд долларов, Ethereum – до 20 млрд долларов, Ripple – до 11,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,5 млрд долларов, а Litecoin – до 4,6 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 182,1 млрд долларов

Капитализация биткоина упала до 182,1 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
биткоин криптовалюта
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