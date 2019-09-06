Биткоин резко подрожал и потянул вверх рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 6 сентября, выросла на 2,5%, до отметки в 10 861 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,1-1,6%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 1,4%, до 176,1 доллара; Ripple – на 0,1%, до 0,25 доллара; Bitcoin Саsh – на 0,9%, до 295,8 доллара; Litecoin – на 1,6%, до 67,5 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 192,6 млрд долларов, Ethereum – до 18,9 млрд долларов, Ripple – до 11,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,3 млрд долларов, а Litecoin – до 4,2 млрд долларов.

Капитализация биткоина пробила отметку в 190 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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