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МирСпорт

/Новости экономики

Биткоин резко подешевел и обрушил криптовалютный рынок

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Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 28 января, упала на 3,3%, до 3462 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 3,9-9,7%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ripple снизился на 5,7%, до 0,29 доллара; Ethereum – на 8,2%, до 105,7 доллара; Bitcoin Саsh – на 9,7%, до 111,6 доллара; EOS – на 3,9%, до 2,3 доллара.

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В итоге капитализация биткоина упала до 60,6 млрд долларов, Ripple – до 12 млрд долларов, Ethereum – до 11 млрд долларов, EOS – до 2,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 1,9 млрд долларов.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Место
Украина
Теги
криптовалютабиткоин
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ttt ta
ttt ta
Хохол, покупый биткоины пока дешево!
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