Биткоин резко начал дешеветь: названа причина

Биткоин потерял за сутки, с 17 на 18 марта, семь процентов стоимости на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google.

Об этом свидетельствуют данные, представленные на сайте Cointelegraph.

К 13:20 по киевскому времени биткоин стоил 7,5 тысячи долларов, вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперты указали, что Украина находится в пятерке самых уязвимых стран, которые могут пострадать в результате краха криптовалюты биткоин.