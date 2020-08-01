Биткоин преодолел психологическую отметку, но продавать пока рано: как заработать

Биткоин преодолел психологическую отметку в 11 тысяч, но продавать его рано.

Большинство держателей самой популярной криптовалюты биткоин покупали его ниже, чем текущая цена на рынке. Если сейчас они его продадут, то смогут заработать. Но аналитики предупредили – сейчас этого делать не стоит, поскольку уже скоро криптовалюта подорожает еще на 35%.

Об этом сообщает РБК. Согласно данным аналитического сервиса Glassnode, почти все держатели криптовалюты (93%) могут зафиксировать прибыль, если сейчас продадут свои монеты. Это стало возможно благодаря росту цены BTC. 28 июля она впервые с августа поднялась выше $11 000 и сейчас находится на том же уровне.

Возможно, в скором времени положение инвесторов станет еще лучше. Аналитик Амстердамской фондовой биржи Михаэль ван де Поппе спрогнозировал скорое подорожание биткоина до $15 000. Но для роста на 35% цене необходимо преодолеть зону сопротивления, сформировавшуюся в диапазоне $11 200-11 700.

Возможен и сценарий с падением, предупредил Поппе. Если цена актива не сможет сломить сопротивление, вероятна коррекция до $10 700. Данный уровень поддержки должен предотвратить дальнейшее снижение до $10 100-10 300, но и его исключать нельзя.

Аналитик портала Livebitcoinnews Аяш Джиндал поддержал сценарий с подорожанием биткоина. Его курс будет оставаться в восходящем тренде, пока не опустится ниже $10 300. Это делает возможным продолжение роста стоимости монеты до $11 400-11 500. Ключевое сопротивление сформировалось на уровне в $12 000.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина во вторник, 28 июля, преодолел психологическую отметку в $11,2 тыс.