Биткоин преодолел новую психологическую отметку

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 25 марта, выросла на 0,2%, до отметки в 4030 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 0,2-0,4%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum упал на 0,2%, до 137,3 доллара; Ripple – на 0,3%, до 0,3 доллара; Litecoin – на 0,4%, до 60,1 доллара; Bitcoin Саsh – вырос на 0,1%, до 165,8 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 70,9 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,9 млрд долларов, а Ethereum – упала до 14,4 млрд долларов, Ripple – до 12,8 млрд долларов, Litecoin – до 3,6 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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