Биткоин подорожал: рынок криптовалют пошел вверх

Среднерыночная стоимость биткоина во вторник, 15 января, выросла на 2,8%, до 3685 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 2,4-7,8%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ripple поднялся на 2,4%, до 0,33 доллара; Ethereum – на 7,8%, до 127,6 доллара; Bitcoin Саsh – на 4,7%, до 131,7 доллара; EOS – на 5,9%, до 2,4 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 64,4 млрд долларов, Ripple – до 13,5 млрд долларов, Ethereum – до 13,3 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 2,3 млрд долларов, а EOS – до 2,2 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 1000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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