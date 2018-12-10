Биткоин подорожал: рынок криптовалют отреагировал ростом

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 10 декабря, выросла на 1,8%, до 3562 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,1-0,3%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ripple вырос на 0,3%, до 0,3 доллара; Ethereum – на 0,31%, до 92,7 доллара; Stellar – на 0,1%, до 0,11 доллара. В то же время Bitcoin Саsh подешевел на 2,3%, до 106,5 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 62,1 млрд долларов, Ripple – до 12,6 млрд долларов, Ethereum – до 9,6 млрд долларов, Stellar – до 2,3 млрд долларов, а Bitcoin Саsh – упала до 1,9 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Напомним, что стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.