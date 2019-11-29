Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Биткоин подорожал и потянул вверх рынок криптовалют

3.8т
Читать материал на украинском

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 29 ноября, выросла на 0,3%, до отметки в 7 573 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,2-1,3%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 0,9%, до 154,4 доллара; Ripple – на 0,2%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,3%, до 223,9 доллара; Litecoin – на 1,1%, до 48,5 доллара.

Новости
Биткоину предрекли обвал: сколько будет стоить криптовалюта
Стоимость биткоина выросла

Стоимость биткоина выросла

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 136,8 млрд долларов, Ethereum – до 16,7 млрд долларов, Ripple – до 9,8 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,1 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 136,8 млрд долларов

Капитализация биткоина выросла до 136,8 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги