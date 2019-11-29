Биткоин подорожал и потянул вверх рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в пятницу, 29 ноября, выросла на 0,3%, до отметки в 7 573 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,2-1,3%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 0,9%, до 154,4 доллара; Ripple – на 0,2%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,3%, до 223,9 доллара; Litecoin – на 1,1%, до 48,5 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 136,8 млрд долларов, Ethereum – до 16,7 млрд долларов, Ripple – до 9,8 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 4,1 млрд долларов, а Litecoin – до 3,1 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 136,8 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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