Биткоин подорожал и потянул вверх рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 6 ноября, выросла на 0,7%, до отметки в 9 380 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подорожали на 0,2-2,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum поднялся на 2,1%, до 190,6 доллара; Ripple – на 0,2%, до 0,3 доллара; Bitcoin Саsh – на 2,9%, до 232,4 доллара; Litecoin – на 0,6%, до 63,2 доллара.

Стоимость биткоина выросла CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина выросла до 169,2 млрд долларов, Ethereum – до 20,7 млрд долларов, Ripple – до 13,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,4 млрд долларов, а Litecoin – до 4,1 млрд долларов.

Капитализация биткоина выросла до 169,2 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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