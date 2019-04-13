Биткоин подорожает до 50 тысяч долларов: появился прогноз главы BitMEX

Глава биржи BitMEX Артур Хэйес выразил уверенность, что в течение ближайших нескольких лет биткоин достигнет отметки $50 тыс.

По словам главы BitMEX, правительства в ближайшие пять лет будут планомерно "убивать" финансовую приватность, стремясь контролировать самые различные сферы, передает Forklog.

При этом криптовалюты станут "последним оплотом" финансовой конфиденциальности. Поэтому спрос на цифровые валюты, включая биткоин, будет расти.

"Скажем так, он (биткоин. - Ред.) может вырасти до $50 тыс. в течение ближайших двух-пяти лет, если в мире все будет развиваться по данному сценарию", — поделился прогнозом Хэйес.

В ходе беседы глава BitMEX также поделился некоторыми планами биржи. Например, в будущем компания намерена предоставить пользователям возможность получать фиксированный доход от хранения биткоина. Кроме того, торговая площадка со временем может добавить опцию инвестирования в индексы акций.

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Кроме того, во время интервью Хэйес подчеркнул значимость страхового фонда BitMEX. По его словам, он необходим для стабильной работы и роста биржи, а также для возможности предоставления высокого кредитного плеча.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинством стран мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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