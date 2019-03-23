Биткоин подорожает до $400 тысяч: финансист удивил неожиданным прогнозом

Самая популярная криптовалюта биткоин в долгосрочной перспективе может подорожать до $400 тыс.

Такое мнение высказал аналитик Think Markets Наим Аслам, передает РБК. Сейчас первая криптовалюта находится в критическом положении, однако он считает, что у монеты есть большие шансы на рост.

Отмечается, что сейчас для первой криптовалюты большое значение имеет уровень в $4 тыс. Именно эта планка и определяет ценовой тренд в индустрии, объяснил эксперт. На данный момент крайне важно, чтобы монета не опустилась ниже этой психологической отметки.

"Возникает много вопросов, когда речь заходит о битве биткоина с отметкой в ​​$4 тыс. Ее результат и задает тон для бычьего или медвежьего тренда. Начиная с 14 декабря 2018 года было несколько противостояний между быками и медведями на уровне цен в $4 тыс. В каждом из этих сражений быки проигрывали войну. Однако на этот раз ситуация может измениться", — заявил Аслам.

Аналитик утверждает, что долгосрочным инвесторам не стоит беспокоиться о ценовых скачках первой криптовалюты, так как биткоин подорожает до $400 тыс. в обозримом будущем.

"Есть высокая вероятность того, что следующий бычий ход будет иметь минимальный потенциал повышения цены в 5 раз, а это более $100 тыс. Я лично считаю, что у биткоина есть все шансы подняться до $400 тыс. Это простой математический расчет, который можно сделать, отследив последние действия быков", — отметил аналитик.

Как сообщал OBOZREVATEL, биткоин переживает самый продолжительный спад в своей десятилетней истории. Сильные колебания стоимости криптовалюты ставят под сомнение ее пригодность к выполнению одной из главных функций денег – быть средством накопления.

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

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