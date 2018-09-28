Биткоин подорожал: курсы криптовалют значительно выросли

В пятницу, 28 сентября, курс биткоина подорожал на 4,08% – до $6751. При этом его доля в общем объеме криптовалют за сутки сократилась (-0,4%) – до 51,8%.

Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap. Одновременно с этим, курс Ethereum поднялся – на 7,03%, до $230,6, Ripple - на 4,09%, до $0,541, Bitcoin Саsh – на 6,86%, до $560, EOS – на 5,97%, до $5,88.

Отмечается, что капитализация Bitcoin сейчас составляет $116,7 млрд, Ethereum – $23,5 млрд, Ripple – $21,6 млрд, Bitcoin Саsh – $9,7 млрд, EOS – $5,3 млрд.

Общая капитализация всех криптовалют выросла до $225,2 млрд.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине разрабатывают законопроект, который должен урегулировать оборот криптовалют в стране. Пока что Национальный банк вместе с регулятором финансового рынка, Минфином и профильными экспертами изучают вопрос. Чиновники пришли к выводу: украинцы майнят законно.