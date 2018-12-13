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Биткоин подешевел: рынок криптовалют отреагировал падением

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Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 13 декабря, снизилась на 1%, до 3433 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты потеряли в цене 0,7-3,9%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ripple снизился на 0,8%, до 0,3 доллара; Ethereum – на 0,7%, до 90,1 доллара; Stellar – на 1,6%, до 0,11 доллара; Bitcoin Саsh – на 3,9%, до 98,2 доллара.

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В итоге капитализация биткоина снизилась до 59,8 млрд долларов, Ripple – до 12,4 млрд долларов, Ethereum – до 9,3 млрд долларов, Stellar – до 2,1 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 1,7 млрд долларов.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

Напомним, что стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в 4,5 тысячи долларов. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более 1 тысячи долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
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