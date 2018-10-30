Биткоин подешевел и обрушил рынок криптовалют

Наиболее ликвидные криптовалюты во вторник, 30 октября, упали в цене на 2-4,8%.

В частности, за последние сутки биткоин подешевел на 2% до 6,3 тыс. долларов, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Одновременно с этим курс Ethereum упал на 3,4% – до 197,5 доллара, Ripple – на 3,2%, до 0,44 доллара, Bitcoin Саsh – на 4,8%, до 417,6 доллара, а EOS – на 4,7%, до 5,1 доллара.

В итоге капитализация биткоина снизилась до 110,1 млрд долларов, Ethereum – 20,3 млрд долларов, Ripple – 17,8 млрд долларов, Bitcoin Саsh – 7,2 млрд, EOS – 4,6 млрд долларов.

Курс биткоина CoinMarketCap

Напомним, что по прогнозам миллиардера, инвестиционного банкира Майка Новограца, после преодоления отметки в 6,8 тыс. долларов курс биткоина может вырасти как минимум на 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин готовится признать майнинг криптовалют отдельным видом экономической деятельности.