Биткоин побил двухлетний рекорд по стоимости

Роман Груша Экономика 13:30, 12.11.2020

Среднерыночная стоимость биткоина 12 ноября превысила отметку в 16 тысяч долларов.

Утром четверга главная цифровая валюта торговалась на уровне 16 115 долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Таким образом, биткоин обновил максимум с января 2018 года, когда стоимость криптовалюты достигала 16 150 долларов.

Главная цифровая валюта обновила максимум с января 2018 года
CoinMarketCap

Аналитик Coindesk Омкар Годбоул назвал три основных фактора, которые привели к росту биткоина. Среди них: выход на рынок институциональных инвесторов, сокращение предложения криптовалюты на рынке и технический аспект – биткоин пробил уровень сопротивления в $12 тысяч, после чего покупатели стали активнее его скупать.

Подорожание главной цифровой валюты до рекордной отметки также произошло на фоне роста доли криптвалюты на рынке. В начале сентября она была на уровне 56%, а сейчас превысила 61%.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь от 11 500 до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.

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