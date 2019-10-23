Биткоин обвалился ниже $8 тысяч и потянул на дно рынок криптовалют

Среднерыночная стоимость биткоина в среду, 23 октября, упала на 3%, до отметки 7 980 долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 2,6-5,5%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 4,2%, до 167,6 доллара; Ripple – на 2,6%, до 0,28 доллара; Bitcoin Саsh – на 5,5%, до 219,1; Litecoin – на 4%, до 52,7 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 144,7 млрд долларов, Ethereum – до 18,1 млрд долларов, Ripple – до 12,6 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 3,9 млрд долларов, а Litecoin – до 3,3 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 144,7 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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