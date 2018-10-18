Биткоин может обвалиться: аналитики озвучили неожиданный прогноз

До конца года биткоин может снизиться до $6 тыс. (18 октября курс составил $6,5 тыс). Причина: падение курса на 60% с начала года, падение объемов торгов и волатильности на криптобиржах в два раза.

Об этом сообщают аналитики Stock Markets Group. Интерес инвесторов, считают эксперты, пошатнуло ужесточение регулирования биткоина в мире (в частности, в Японии и Южной Корее) и периодические взломы криптобирж хакерами (в этом году со знаком минус отличились Coinrail и Bithumb).

Переломить нисходящий тренд могло бы решение Комиссии по ценным бумагам США (SEC) о лицензировании ETF-фондов на биткоин, но до сих пор SEC отказывала фондам в лицензировании.

В феврале и конце апреля 2018-го были всплески интереса к биткоину (Bitcoin), биткоин кэш (Bitcoin Cash) на фоне новостей о листинге на Gemini и IPO Bitmain и рипплу (Ripple) на фоне сотрудничества с PNC и запуске платёжной платформы xRapid. Но к полноценному отскоку вверх криптовалют они не привели. В последние недели количество позитивных новостей по криптовалютам увеличилось. В частности, в октябре Google планирует снять запрет на рекламу криптовалют.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.