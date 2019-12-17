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17 декабря • обновлено в 05:12
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Биткоин достигнет предела: опубликован прогноз по самой популярной криптовалюте

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Уровень доминирования биткоина повышается и уже близок к достижению пика – 76%, которая представляет собой абсолютную верхнюю границу диапазона.

При этом данный показатель устойчиво повышается с января 2018 года, когда уровень доминирования криптовалюты достиг минимума в 36%, сообщает BeinCrypto.

Криптовалютный аналитик и трейдер CryptoWolf указал на медвежий график (нисходящий тренд) уровня доминирования биткоина.

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"Уровень доминирования биткоина, судя по всему, близок к формированию пика. Причем вероятность нового рывка вверх перед падением довольно велика", – отметил он.

Уровень доминирования биткоина повышается и уже близок к достижению пика – 76%

Уровень доминирования биткоина повышается и уже близок к достижению пика – 76%

Как писал OBOZREVATEL:

  • Ранее сообщалось, что линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
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