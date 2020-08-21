Билл Гейтс заговорил об эпидемии, похуже COVID-19

Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс заявил, что намерен инвестировать в разработку вакцины против малярии, поскольку мир уже скоро может столкнуться с эпидемией, похуже COVID-19.

Об этом сказано в материале Radio.Sputnik. Гейтс считает, что на фоне пандемии коронавируса все забыли об этой опасной болезни, при том что малярийные комары передышку брать не стали, и теперь мир может охватить новая эпидемия похуже COVID-19.

"Гейтс обратил внимание, что в 2014 году в Западной Африке люди умирали не от вспышки Эболы, а от малярии, туберкулеза и ВИЧ. Так как все силы врачей были брошены на борьбу с лихорадкой, а на остальные заболевания попросту не хватало ни сил, ни средств, поскольку местная система здравоохранения была истощена. Миллиардер считает, что подобный сценарий может повториться и сейчас, и добавил, что коронавирус оказался не таким уж опасным, как ожидалось, и поэтому не нужно торопиться с вакциной, хотя она, безусловно, необходима", – сказано в статье.

Гейтс хотел производить свою вакцину в мировом масштабе, построив несколько заводов для этого. По его словам, если запустить производство на десяти таких предприятиях, удастся выпустить три миллиарда вакцин в год. Сами же производители обещали не наживаться на них, а почти безвозмездно помогать людям.

Билл Гейтс намерен инвестировать в борьбу с малярией

Еще Гейтс планировал инвестировать в комаров и создать генетически модифицированных насекомых, чтобы спасти мир от малярии.

"В ходе генной модификации самцам хотели подсаживать ген самоограничения, передача которого самкам из будущих поколений приводит к их смерти до достижения половой зрелости. Ведь известно, что кусаются и переносят опасную инфекцию только самки", – сказано в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, Билл Гейтс еще в 2015 году предупреждал, что человечество не готово к глобальной эпидемии по типу коронавируса, способной убить более 10 млн человек.

Также он считает, что наладить промышленное производство вакцины от коронавируса COVID-19 возможно не раньше, чем через год.

Гейтс опроверг конспирологические теории о том, что вакцина от COVID-19 якобы будет использоваться для массового чипирования.