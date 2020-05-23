Билеты на поезда не подорожают - Криклий

Валентина Гембарская Экономика 17:28, 23.05.2020

В Украине после снятия карантина не повысят цены на железнодорожные билеты.

Об этом в своем Telegram-канале написал министр инфраструктуры Владислав Криклий

"Перевозчики должны обеспечить доступные цены, чтобы быстрее восстановить работу транспорта и преодолеть возможные психологические барьеры у пассажиров", – написал министр.

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Укрзализныця

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" может первыми запустить электрички для начала выхода из карантина.

В частности, в Киеве с 23 мая позволили восстановить работу метро, наземного общественного транспорта и магазинов. Также к открытию готовятся детские сады, гостиницы и рынки.

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Экономика

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