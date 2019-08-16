Безусловный рекорд: киевлянин заплатил более 1 млрд налогов

Житель Киева в ходе кампании по декларированию доходов по итогам 2018 года уплатил в бюджет около 1 млрд грн налогов.

"Безусловным рекордом поступлений в бюджет является уплата жителем Киева налоговых обязательств в сумме почти 1 млрд грн", – говорится на сайте Государственной фискальной службы.

Налоговые отчисления этого гражданина составляют около трети уплаченных налогов всех украинцев, которые декларировали свое имущество и половину всех налогов, уплаченных киевлянами.

В частности, наибольшие суммы налога на доходы физических лиц уплачено декларантами Киева (2 млрд грн), Киевской (120 млн грн), Харьковской (106 млн грн) и Одесской (104 млн грн) областей.

Аналогично распределились и налоговые обязательства по военному сбору: в Киеве это почти 278 млн грн, Киевская область – 16 млн грн, Харьковская и Одесская – по 14 млн грн.

Налоговые отчисления этого гражданина составляют около трети уплаченных налогов всех украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках выполнения поручения премьер-министра Владимира Гройсмана по контролю за предотвращением уклонения от уплаты ЕСВ в Пенсионный фонд Государственная фискальная служба усилила меры по детенизации заработных плат.

В результате проверок предпринимателей, которые нелегально выплачивали зарплаты, в 2018 году доначислили к уплате 607 млн гривен налога на доходы физических лиц, 167 млн гривен ЕСВ и 26 млн гривен военного сбора.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram